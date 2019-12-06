台北小巨蛋場地租借問題近日引發爭議，5日周杰倫在IG炮轟小巨蛋，將於明年白色情人節於小巨蛋開唱的光良，6日出席日本手作市集「Creema Craft Party in台灣」活動時，聊到申請小巨蛋演唱會檔期，坦言在前年申請去年小巨蛋檔期未能如願，直說「當下真的想放棄」，直到今年申請明年檔期，順利候補到白色情人節，認為申請場地「真的不是那麼容易」。

光良近日勤上節目宣傳演唱會，日前接受電台訪問時，口誤講錯演唱會主辦單位，讓他急著「下跪」道歉，光良笑說，當天早上七點live直播，那時剛睡醒還在恍神，講錯當下「立刻驚醒」，他也回想先前在演唱會上也曾講錯贊助商名稱，台下粉絲還大喊廠商名提醒他趕緊圓場，他笑說「有時候不完美反而留下特別回憶」。

人氣插畫家黃色書刊特別為光良創作。（星娛音樂提供）

光良今現身華山「Creema Craft Party in台灣」現場，為歌迷挑選聖誕禮物。（星娛音樂提供）

雖俗話「男兒膝下有黃金」，身為天主教徒的光良說下跪次數數不清，他回想小時候常被爸媽訓斥，「我媽說我很愛哭，但又很喜歡捉弄別家的小孩，真的很皮」，時常跪在耶穌前懺悔。他聊到之前在馬來西亞演唱會，安可曲唱完後觀眾還沒散，當下情緒高漲，雙手張開直接在台上下跪，這橋段並非事先安排，光良認為「觀眾喜歡的是要有靈魂的表演」。

光良將於2020年3月14日於小巨蛋開唱。（星娛音樂提供）

近年都在忙工作的他，對於感情一事秉持「隨緣」。光良說，不一定要有伴侶才覺得幸福，有時候懂得珍惜身邊事物也是一種幸福。被問到會不會還在等待對的人出現？光良說，「其實還是會，就像等小巨蛋場地，一開始檔期敲失敗，真的很想放棄了，沒想到就後補上，情人也一樣，與其計畫等待，或許哪一天他就會出現」。

(中時 )