高雄巿議員康裕成6日出面回應卡神網軍疑雲，她澄清選舉有廣告宣傳費用都是很正常的，與網軍無關、也不是養網軍，也沒有使用公帤，而是使用自己的選舉經費，去委託公關公司來做相關選舉行為。
康裕成說，相關經費的收支都有向監察院申報，既然敢申報，就絕對不怕查，而且這些資料上網就查的到，因此再次聲明，她委託的案子跟網軍無關，也不是經營網軍，純粹是選舉的相關經費，這部分已經送監察院，相信也可被核實檢查。
「請不要用惡意的栽贓對待我」康裕成反問前高巿府觀光局長潘恒旭，韓國瑜是不是也拿了2000萬的宣傳經費給你？當時人家質疑你這2000萬怎麼用的時候，潘恒旭是這樣回答的「2000萬元筆筆有紀錄可查，可以接受外界檢驗」。
康說，她也要告訴潘恒旭、告訴國民黨的民意代表，她有申報，筆筆可接受檢查，不要惡意栽贓抹黑。她懷疑，為什麼要使用惡意栽贓抹黑？是為了最近韓國瑜的民調低迷，又受到砂石案說不清楚，為了轉移焦點，於是開始用這樣的手法，對待所有民進黨的民意代表。
康也問韓國瑜，你敢像我一樣，當人民對你有質疑的時候，敢出來面對媒體嗎？
(中時 )
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