市議員牛煦庭為龜山區百年老樟樹請命，希望可以留在桃園。（市議員牛煦庭提供／甘嘉雯桃園傳真）

搶救老樹！桃園市龜山區省道台1萬壽路旁熙來攘往商業區，在接近中興路口有1棵百年老樟樹，見證龜山地區的發展史，不過地方社造團體日前發現老樟樹被圍上施工圍籬且遭斷根，土地要開發，通知農業局，但卻回覆僅管理公有樹木，市議員牛煦庭6日結合地方力量，要將老樹留下來。

牛煦庭表示，位於龜山區新路里舊街區的百年老樟樹，樹高達4層樓，百年來見證了龜山后街的興衰，老樟樹不只是當地地標，更是大家情感交流與連結得共同記憶。

由於老樹處於私人土地，加上近來土地將進行開發，地主決議將老樟樹斷根移植，捐贈給三重某單位，消息傳出後，當地民眾聯袂請命，相望桃園市政府出面協商，在私人產權與歷史情感上，找到合宜的解決之道。

牛煦庭說，農業局早該就2018年通過的《桃園市樹木保護自治條例》將這棵百年老樟樹列管追蹤，至今不但沒納入，還僅針對公有樹木列管，無視立法意旨讓此自治條例形同虛設，主管單位疏忽在先，老樟樹已由私人進行斷根，預計近期就會移出龜山，百年記憶也將消失。

農業局專門委員劉秀卿表示，農業局上個月聘請樹木保護審議會委員現勘，初步判定結果樹齡超過50年，將依受保護樹木審查流程辦理，因私有土地需取得所有權人同意，後續若有進行移植必要，應於申請移植許可前，檢附移植及修復計畫，農業局強調會積極爭取可留置於龜山區公園綠地。

(中時 )