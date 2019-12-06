「卡神」楊蕙如事件持續延燒，國民黨總統參選人韓國瑜的競辦創意總監、前高雄市觀光局長潘恆旭在臉書PO出一張「鏡面倒影」照片，討論楊蕙如與行政院副院長陳其邁的關係，行政院長蘇貞昌今（6日）下午表示，「他（潘恆旭）講的畫面已經經過證實是搞烏龍，知道過往歷史的人就不會問我這個話。」

針對楊蕙如事件事件，蘇貞昌表示，該案件已經起訴，就讓司法去偵辦，證據到哪裡就辦到哪裡。

(中時 )