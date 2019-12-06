打臉潘恆旭 蘇貞昌：已經證實是搞烏龍 16:282019/12/06 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌今（6日）下午3時許，前往國家人權博物館「白色恐怖景美紀念園區」參觀。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「卡神」楊蕙如事件持續延燒，國民黨總統參選人韓國瑜的競辦創意總監、前高雄市觀光局長潘恆旭在臉書PO出一張「鏡面倒影」照片，討論楊蕙如與行政院副院長陳其邁的關係，行政院長蘇貞昌今（6日）下午表示，「他（潘恆旭）講的畫面已經經過證實是搞烏龍，知道過往歷史的人就不會問我這個話。」 針對楊蕙如事件事件，蘇貞昌表示，該案件已經起訴，就讓司法去偵辦，證據到哪裡就辦到哪裡。 (中時 ) #蘇貞昌 #潘恆旭 #事件 #陳其邁 #總統 #2020大選 #楊蕙如 #卡神 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 看穿民進黨操控妙天轉向 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 【老吳保勢三招2】免動員韓粉仍滿場 吳上台支持者就尿急 10:222019/12/03 政治 知道idcc是誰卻不告訴警方 楊蕙如嗆：他有什麼錯 18:362019/12/03 生活 名嘴節目脫口：我認識楊蕙如 她沒這麼壞 20:432019/12/03 娛樂 十幾年的交情？楊蕙如一個舉動 套上了謝長廷... 22:442019/12/03 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 揭卡神楊蕙如「可疑舉止」 黑韓名嘴：連我都看不下去！ 20:202019/12/04 娛樂 桃在地聯盟針對觀塘案 告蘇貞昌瀆職誹謗 11:142019/12/05 社會 政治熱門新聞 炸韓6大核彈曝光 網：小心民調狂升 - 政治 小英有博士？6.6萬人網路民調 結果網友超驚訝！ - 政治 黃捷氣死了！一個畫面揭發所有高雄議員 - 政治 藍不分區有救 李正皓：綠營出現比吳斯懷更討厭的人 - 政治 央廣被爆用國家預算黑韓 韓：明顯違法 北檢應調查！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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