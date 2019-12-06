美國總統川普挑起的陸美貿易戰已逾1年，負面效應逐漸顯現，美國10月製造業景氣陷入萎縮，也連帶波及貨運運輸業，美國貨運市場研究公司FTR估計，美國貨運業者今年11月採購15噸以上重型卡車的數量為1.73萬輛，與去年同期相比下降39%，與10月相比也減少21%。

根據《華爾街日報》報導，分析師指出，每年年底通常是美國傳統貨運旺季，但11月重型卡車訂單量，創下4年來同期最低紀錄，除了反映運輸商對未來陸運市場看法偏保守外，也代表重型卡車製造商累積的未消化訂單，恐將進一步減少。FTR數據顯示，今年10月美國重型卡車製造業者的待交車數量，下降至12.9萬輛，較去年同期的30.4萬輛減少超過一半。

值得注意的是，美國卡車設備製造商已出現減產、裁員的情況，包括戴姆勒卡車北美公司10月時表示，位於北卡羅萊納州的兩座Freightliner工廠，預計裁員約900名工人；引擎製造商康明斯也在10月下調全年營收預測，並計劃在明年初裁撤2000人。

除了美國製造業面臨危機外，因關稅導致成本升高，美國電子業也正在放緩投資，部份廠商甚至開始進行裁員。《路透》報導，據國際電子工業聯接協會(IPC)調查後發現，擁有美國業務的會員企業所進口、以美元計價的商品中，近3分之1受到衝擊。其中有5分之1的受訪企業表示，受關稅影響，已減緩在美國的投資力道，約13%的受訪企業說，他們正在暫緩雇用新員工或開始裁員。

(中時電子報)