民進黨主席卓榮泰6日下午到桃園龍潭，替第五選區立法委員參選人蔣絜安輔選，針對國民黨總統參選人韓國瑜周末要來桃園，是否會影響最後衝刺，如何看待桃園選情？卓榮泰指出，選舉僅剩一個月多，韓市長平常活動也不多，最後衝刺一點也是應該的。

卓榮泰表示，民進黨有自己的選戰策略跟計畫，但目前有一些事情困擾整個選戰進行，不過認為人民的選擇是看長期的穩定性發展，會利用更多時間跟機會加強說明，讓選民有清楚的選擇方向。此次前來輔選，他期勉蔣絜安繼續加強跟地方接觸，選舉到最後會得到應有的成績。

近來網軍事件沸沸揚揚，針對新黨不分區為列第一的邱毅主張進入國會後，要提出防網路組織霸凌的草案，附帶提出鞭刑入法要嚴懲網軍的政見。卓榮泰酸度爆表，指出執政黨已正在進行工作，不勞煩邱毅提醒，請他多休息。

卓榮泰表示網軍議題要分三個部分來談，他認為防止網路霸凌全民都要參與，執政黨在未來、甚至現在就已經著手這項工作，至於要採用鞭刑入法，需要社會多討論，他認為這不是最好的方法。邱毅宣稱要到立院推動法案，卓榮泰表示，這工作毋需勞煩邱毅，「我們來就可以了，他可以多多休息。」

(中時 )