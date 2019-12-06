李嫣坦言跟數學無緣。（圖／取自新浪娛樂）

天后王菲和前夫李亞鵬所生女兒13歲李嫣今年6月透露將出國留學，之後爆出赴瑞士就讀一年學費要價約335萬台幣的貴族學校，李亞鵬也全力支持，個性逗趣又大方的李嫣常在社群網站分享近況，最近她在IG限時動態曬出考卷照片，直言：「數學與我無緣」，引來許多網友回應。

李嫣今年6月從小學畢業，並前往瑞士的貴族寄宿學校「College Alpin Beau Soleil」念書，學費相當昂貴，一年要價超過台幣300萬，李亞鵬則透露是李嫣主動為未來打算，主動提議到外地念書，並指自己也是14歲離家，獨自到合肥就學，笑說應是「家族遺傳」，對愛女相當自豪。

而李嫣雖相當成熟獨立，偶爾也會在網上分享離家的辛苦，李亞鵬透露，女兒曾寫下：「悲傷逆流成河」，李亞鵬回應：「爸爸今天如果有一點點能力的話，都來自14歲離開家的堅持和眼淚」，卻被女兒反嗆：「我不需要什麼能力」，說話相當有王菲風範。最近她又分享自己考數學卡關的照片，直言和數學沒緣分，其他網友笑說：「數學和很多人無緣」、「回去叫王菲多教教你」、「數理化都無緣」、「李老師多大就開始偏科」。

(中時電子報)