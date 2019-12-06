苗栗農工森林科學生何昆原（右二），曾因成績不好而自卑，進森林科後，辛勤苦讀，終獲全國技藝競賽森林職種金手獎第1名佳績。（苗栗農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

家政科學生陳皇伃（中）創下校史首座烹飪職種第1名佳績。（苗栗農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗農工校長謝世宗與加工職種選手合照。（苗栗農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗農工校長謝世宗與生物產業機電職種選手合照。（苗栗農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗農工參加108學年度全國高級中等學校學生技藝競賽，榮獲9座金手獎、9項優勝及4座團體獎，其中烹飪、森林及生物產業機電等3職種勇奪第1名，食品加工職種榮獲第2名，4名學生除獲得保送國立科大資格，教育部另公費補助學生到日本九州海外專業研習，擴大國際視野。

全國技藝競賽29日落幕，苗栗農工表現亮眼，榮獲森林職種第1名的何昆原，就讀國中時期曾因成績不理想，感到非常自卑，高中進入森林科後，受到師長與學長姐們鼓勵，為準備比賽提前半年開始集訓，每天清晨5點多就起床，6點準時到校田間操作，晚上回家繼續苦讀學科，果然皇天不負苦心人，成功取得保送國立科大資格。

家政科學生陳皇伃創下校史首座烹飪職種第1名佳績，她提到，自己入學時對烹飪一竅不通，但在學校專業指導下，逐漸開啟對烹飪的興趣，為了解食材特性與節省經費，經常穿梭市場採買食材，再將烹飪後的成品分給老師同學作為午餐，換取經費也增加練習機會。

機電科學生黃威凱勇奪生物產業機電職種第1名，他謙虛感謝老師用心指導，表示在培訓過程中，除了氣壓控制設計、機電整合程式及機構上的訓練，也培養了自己的毅力與堅持。

校長謝世宗指出，技藝競賽是技術型高中最大交流盛事，各職種金手獎得主及優勝選手，可獲得保送或是技優甄審資格，前1、2名更可獲得教育部補助前往國外參訪研習，學生擁有一技之長在身，受用終身，期待他們在技職領域發光發熱，翻轉人生。

(中時 )