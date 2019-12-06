針對美國日前對中國大陸外交人員設限的做法，大陸也採取了反制措施。對此，大陸外交部發言人華春瑩6日表示，中方是採取了反制的措施，中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員依法在華開展正常的公務活動，並且提供必要的便利。

她指出，針對今年10月美國國務院對中國大陸駐美外交領事人員的限制措施，中方已於12月4日照會美國駐華使館從即日起對美方採取對等做法。中方將根據美方做法予以相應的回應，中方再次敦促美方糾正錯誤，撤銷有關的決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利。

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