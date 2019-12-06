陸外交部：對美設限中方外交人員進行反制措施 16:322019/12/06 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對美國日前對中國大陸外交人員設限的做法，大陸也採取了反制措施。對此，大陸外交部發言人華春瑩6日表示，中方是採取了反制的措施，中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員依法在華開展正常的公務活動，並且提供必要的便利。 她指出，針對今年10月美國國務院對中國大陸駐美外交領事人員的限制措施，中方已於12月4日照會美國駐華使館從即日起對美方採取對等做法。中方將根據美方做法予以相應的回應，中方再次敦促美方糾正錯誤，撤銷有關的決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利。 (工商 ) #中國 #外交 #人員 #美國 #反制 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸金融科技發展尚未準備好 04:102019/12/02 論壇廣場 對台差別待遇？ 辦泰簽更繁瑣 觀光業跳腳 04:102019/12/03 財經要聞 卡神網軍造假害死外交官 外交部：結論推太快 12:052019/12/03 政治 美決議報復法數位稅 稅率上看100％ 20:482019/12/03 財經 《國際產業》美國商務部長：華為策動美國供應鏈移往海外 09:432019/12/04 財經 宮廟平安宴2賊竊50萬 警7小時破案 13:432019/12/04 社會 亞洲最有錢公司 台積電超越三星 19:122019/12/04 財經 陸開啟Twitter外交 表現鬥爭精神 04:092019/12/06 話題觀察 蘆竹社區竄火苗 11人平安疏散 09:452019/12/06 社會 藍營6民代闖外交部抗議 2立委掛彩 12:162019/12/06 政治 兩岸熱門新聞 雍正到底有沒有改康熙遺詔？歷史懸案有答案了 - 兩岸 - 旺報 一邊向大陸借錢一邊協防台灣 美參議員：荒唐！ - 兩岸 美監獄酷刑細節曝光 華春瑩：美在人權問題上虛偽醜惡 - 兩岸 陸反制美外交官 華春瑩證實：採取對等做法 - 兩岸 美學者觀察2020大選：地方傳統偏獨電台已轉向 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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