勤誠（8210）6日公告11月合併營收7.41億元，較去年同期成長4.2％，較上月成長24.7％，創下單月歷史新高，累計前11月營收61億元，年增3.3％。

勤誠表示，在今年全球伺服器出貨量可能負成長的預期下，雖下半年傳統旺季成長力道不如以往，公司極佈局全球客戶、進行產品組合優化，前11月營收仍保持成長，創下歷年同期新高。

雖然美中貿易戰暫時緩和，但仍存在變數，全球產業供應鏈因應貿易戰的調整逐步到位，勤誠除已將部分組裝線移回台灣量產外，亦規劃於新北市新莊副都心設立企業總部，擴大在台研發中心規模，培植研發創新實力，並串接全球商務，提供客戶更快速彈性之服務。

此外，勤誠在市場拓展布局也將進入收成，持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場，受惠5G建設的推動下，明年美、中兩大市場之外的地區，出貨比重料將提高。

隨著5G商轉，雲端運算及AIoT相關應用市場將大量興起，數據中心建置推動伺服器產業需求回到成長軌道，此外，存儲設備、邊緣運算需求推升，產業趨勢帶動下，加上增加新市場貢獻，公司明年展望仍是穩健正向發展。

(工商 )