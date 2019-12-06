走在金門的窄巷裡，轉彎處遇見清代古蹟。圖為古寧頭振威第的泰山石敢當。（李金生攝）

金門縣文化局主辦的「2019閩南文化國際學術研討會」今（6）日在國立金門大學開幕。前教育部長、中央研究院杜正勝院士應邀擔任金門場主持人。（李金生攝）

金門縣文化局主辦的雙年度盛會「2019閩南文化國際學術研討會」今（6）日在國立金門大學開幕，來自海內外60位學者專家和百餘位學員於金門、泉州兩地，將在3篇主題演講、25篇學術論文和2場綜合座談中，探索閩南文化重鎮的過去、現在與未來。

已邁入第7屆的「閩南文化國際學術研討會」，今年由國立成功大學中國文學系承辦，並與國立金門大學人文社會學院合作以「金門場」和「泉州場」接力登場，在海峽兩岸掀起讓人矚目的文化波瀾。

金門縣文化局長許正芳表示，金門場的專家學者分別來自新加坡、馬來西亞、越南、泰國、大陸和金門、台灣等地，會中將發表2篇主題演講和14篇論文，包括陳慶元教授〈制義的自覺-以明代金門蔡獻臣對制義的終身求索為中心〉、楊松年教授〈唐代福建開基主陳淵陳元光信仰文化探究〉的主題演講在內，特別邀請前教育部長、中央研究院杜正勝院士主持。8日跨海赴對岸舉辦的泉州場，也特別邀請廈門大學汪毅夫講座教授發表〈科舉制度與閩南鄉土社會〉，並由著名學者王秋桂教授主持，會中將發表11篇論文。

金門副縣長黃怡凱表示，金門有豐厚的閩南文化歷史底蘊、走過烽火的戰地史蹟和獨特的生態環境資源，就文化角度觀察，金門是兩岸保存閩南文化最完整的地方，近年在眾多文史工作者的努力下，精采的人文內涵播送各地，受到相當關注和重視。

「2019閩南文化國際學術研討會」計畫主持人、金門大學人文社會學院陳益源院長說明，今年大會聚焦於「閩臺科舉文化」、「金門與各地閩南文化」2大主題，最能彰顯金門的代表性與獨特性。

(中時 )