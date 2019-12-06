針對美國日前對中國外交人員設限的做法，大陸也採取了反制措施，大陸外交部發言人華春瑩今天（6日）在例行記者會中表示，陸方確實採取了反制措施。

華春瑩表示，中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員，依法在華開展正常的公務活動，並且提供必要的便利。針對今年10月美國國務院對中國駐美外交領事人員的限制措施，中方已於12月4日照會美國駐華使館，從即日起對美方採取對等做法。中方將根據美方做法予以相應的回應。

華春瑩再次敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利。

據觀察者網5日報導，中方將要求美駐華使館外交人員和美駐上海、廣州、成都、瀋陽、武漢總領館人員正式會見中方地方政府代表、正式訪問中國教育或研究機構，須提前5個工作日書面通知中國外交部。中方現行其他相關規定對美方依然有效。

(中時 )