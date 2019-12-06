隨著旺季過後備貨需求降溫，記憶體廠旺宏電子(2337)、華邦電子(2344)11月營收均比10月下滑，旺宏11月營收降至近四個月新低，華邦11月營收為近六個月新低。

旺宏電子2019年11月合併營收為32.52億元，為9月合併營收50.8億元新高後，連續第二個月呈現月減，11月營收較10月營收減少11.3%，較2018年同期則增加6.8%。隨著大客戶任天堂於9月提前出貨，對ROM產品需求下滑，旺宏預計本季營收將比上季營收新高減少。旺宏電子2019年1月至11月合併營收為323.33億元，較2018年同期減少7.4%。

華邦電子11月合併營收為40.57億元，月減6.1%，也是今年9月合併營收46.29億元高點後，連續第二個月呈現月減的態勢，較去年同期則增加0.9%。2019年1至11月合併營收為446.97億元，較去年同期減少5.9%。

(時報資訊)