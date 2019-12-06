工紙大廠榮成（1909）受惠年底消費旺季到來，2019年11月自結合併營收「雙升」至42.54億元，且本業獲利能力顯著回升，帶動合併稅前獲利達1.41億元，月增達72.17％、年增達4.73倍，稅前每股盈餘0.11元，齊創今年來次高表現。

受惠營運好轉題材激勵，榮成今日股價開高後放量穩揚，盤中勁揚4.63％至13.55元，終場上漲3.86％、收於13.45元，領漲造紙類股。成交量暴增至1.3萬張，較昨日2228張跳增近4.86倍。

榮成2019年11月自結合併營收42.54億元，月增6.98％、年增2.72％。營益率5.46％，略低於10月5.62％、優於去年同期3.18％，雙雙登上今年以來次高，營收規模擴大，且本業獲利能力顯著提升。

榮成11月自結合併稅前獲利1.41億元，月增達72.17％、年增達4.73倍，亦創今年以來次高，其中歸屬母公司稅前淨利1.23億元，月增50.31％。稅前每股盈餘0.11元，優於10月0.07元及去年同期0.02元。

不過，由於前三季營運疲弱，榮成1～11月自結合併營收432.27億元，年減9.67％，仍創同期次高。但營益率3.48％，低於去年同期5.05％。稅前獲利1.89億元，年減86.52％，其中歸屬母公司稅前淨利2.1億元。稅前每股盈餘0.18元，低於去年同期1.23元。

(時報資訊)