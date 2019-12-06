利機(3444)11月營收為0.66億元，月減5％，年減7％；累計前11月營收為7.32億元，年減5％。雖然營收呈現下滑，但佣金佔比持續提升，預期獲利不減反增，毛利率穩定維持在30％以上。

利機表示，11月以佣金收入來看，年成長21％，佣金佔比由17％上升至23％，將挹注獲利表現。利機記憶體相關產品，全數以佣金交易模式認列，累計前11月記憶體整體營收較去同期成長49％。市場上對於高密度和高性能的NAND Flash需求將提高，包括雲端運算伺服器、5G、人工智慧等，利機業績亦可望受惠。

其他主力產品部份，11月雖然表現平穩，但後市成長可期。其中封測相關散熱片產品已連三季保持正成長。利機看好散熱片市場未來發展潛力，人工智慧及5G等相關技術逐漸成熟帶動散熱需求愈來愈強，明年可望成為貢獻營收主力之一。

利機前3季每股淨利1.96元，年增69％，已超過去年全年獲利，毛利率持續維持高點，法人推估利機今年獲利有機會改寫上櫃以來新高。

(時報資訊)