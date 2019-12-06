天氣冷又騎車可說是機車族的夢魘，最近這種濕冷天氣給北部機車族造成嚴重困擾，不但騎車時冷風灌入身體會凍到「吱吱叫」，身體四肢更因為大雨而成為冰棒。有位民眾因此上網曝慘狀，由於大雨天騎車，導致雨水灌入雨衣卻又悶在鞋子內部，厚實的濕氣害他的雙腳成為「蒸蛋腳」，網友看了表示，「味道都飄出來了」！

近日台灣北部天氣因應大陸冷氣團靠近，以及東北季風和南方雲系作用影響，東北部地區連日大雨不斷，中央氣象局也同時發布豪雨及大豪雨特報，呼籲民眾小心雨勢。對此機車族則感到相當無奈，工作在身還是得硬著頭皮冒雨騎車，不僅危險，還超級不舒服。

有位深受雨天困擾的民眾上《爆廢公社》表示，每當這種大雨天騎車，他的腳底都會因為濕氣作祟，形成一恐怖景象，他展示雙腳前還貼心提醒網友要小心他腳可能會造成「密集恐懼症」發作，並警告畫面可能帶來不適。寫下「密集恐懼小心了！每次下雨騎車鞋子全濕到家拖了鞋子襪子就是這個樣子，然後腳乾了就會回覆原狀，有人也是這樣嗎 ....」？

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※警告畫面可能造成不適，中時電子報關心您

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網友見此不堪入目的畫面警恐喊道，「嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「這根本是泡水泡三天三夜吧！」（摘自爆廢公社）

驚人畫面曝光，只見原PO腳底皮膚因為雨水侵入，常時間悶住於鞋內，濕氣遍佈整個腳掌，形成密密麻麻、坑坑洞洞的害人景象。網友見此狀，直呼「太噁心了」！

「嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「這根本是泡水泡三天三夜吧！」網友見此不堪入目的畫面表示，「味道都飄出來了」、「這圖有濃濃的味道」、「好臭阿！」、「有騷味的天殘腳」。由於密密麻麻的腫脹與凹陷，讓網友覺得這畫面好像是「珊瑚礁」或是「蒸蛋」，表示這張力太強，快要承受不了。

對此，網友強烈建議原PO要去看皮膚科了，有經驗的人表示，這是嚴重黴菌感染，這症狀是明顯的「足蹠(ㄓˊ)蠹(ㄉㄨˋ)蝕症」，皮膚角質受到細菌嚴重入侵，又稱為「點狀角質溶解症」。直呼「快去看醫生！」、「是都沒在去角質的嗎？」

(中時電子報)