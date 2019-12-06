美股近期屢創新高，著名耶魯大學教授、諾貝爾經濟學獎得主Robert Shiller(席勒)所使用的周期調整本益比(CAPE)數據顯示，美股本益比已接近30倍，遠高於長期平均值的17倍。席勒對此表示，美股估值能撐在如此高的水位，主因跟投資人忘掉恐懼，以及美國總統川普有關。

席勒接受美國知名網站霸榮(Barron`s.com)訪問時指出，美股本益比這麼高，有部分原因就是投資人忘掉金融海嘯當時崩盤的恐懼心理，至於另一個原因，則是川普對美股相當重視，他不但調降企業稅、還鬆綁法令，令投資人對股市前景樂觀。

不過《CNBC》引述研究機構分析指出，美股道瓊指數從8月中旬到11月下旬上漲10.5%，根據歷史經驗，這種「加速趕頂（blow-off top）」的現象，通常會出現在牛市末段，意味著美股的好日子恐怕不長了。

瑞銀交易主管Art Cashin則表示，本月15日是重要關鍵時點，一旦大陸被美國加徵新關稅，投資人就要當心，美股恐怕會掀起新一波拋售賣壓。

(中時電子報)