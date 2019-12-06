比賽共分成12項包括雙獅、四獅、舞龍及傳統南獅等，並依照指定套路及自選套路等比賽項目。(吳建輝攝)

舞龍舞獅屬於台灣傳統技藝，除傳承民俗精神，也考驗選手體力與默契。(吳建輝攝)

彰化縣108學年度縣長盃舞龍舞獅錦標賽6日在芳苑國中舉行，共47隊伍245人，來自縣內各路好手齊聚芳苑切磋，此次比賽共分成12項包括雙獅、四獅、舞龍及傳統南獅等，並依照指定套路及自選套路等比賽項目，舞龍舞獅除鍛鍊身體、增強體魄，更重要的是可以培養團隊合作及傳承傳統文化。

彰化縣長王惠美表示，舞龍舞獅屬於台灣傳統技藝，除傳承民俗精神，也考驗選手體力與默契，未來希望所有選手們，可以在各項比賽過程中，賺取更多傳統民俗技藝運動的經驗，未來在全國性賽事能夠大放異彩，為彰化爭光。

王惠美說，縣府積極推動三級運動培訓制度，從各運動委員會找尋地方優秀選手，夠優異的話，未來還有機會成為縣府專任運動教練，藉由發揮他們的體育專長，為彰化培育更多優秀體育人才；也希望舞龍舞獅這項新興的競賽活動能夠傳承給下一代，提供縣內學子多元化體育活動，推廣薪傳民俗體育。

比賽結果出爐，國小組雙獅及四獅分別由漢寶國小A、B隊拿下冠軍，舞龍則由來自二林的中正國小奪下；國中組則由舞龍舞獅比賽常勝軍芳苑國中包辦雙獅、四獅及舞龍部分四項冠軍；高中組則是二林工商搶得四獅及2項舞龍共3項冠軍，雙獅冠軍則由達德商工取得。

(中時 )