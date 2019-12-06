《禁止生物武器公約》2019年締約國會議3日在瑞士開幕。締約國之一的美國長期獨家阻攔公約核查議定書談判。大陸外交部發言人華春瑩今天（6日）在例行記者會中，斥責美國持雙重標準，嚴重影響現有軍控和防擴散體系的有效性。

《禁止生物武器公約》2019年締約國大會正在日內瓦舉行。公約一共有183個締約國。包括中國在內的絕大多數締約國都主張談判一項旨在全面加強公約，包含核查機制的議定書。

華春瑩表示，令人遺憾的是，近20年來，美國一直在獨家阻擋重啟核查議定書的談判，美方給出的理由是生物領域不可核查，國際核查「可能威脅美國國家利益和商業機密」，有利於「工業間諜活動」。

華春瑩質疑，讓人費解的是，中俄等國在日內瓦裁軍談判會議提出了談判《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》，也被美國獨家阻擋，理由卻是『條約草案沒有包括核查條款』。

華春瑩斥責，在國際安全、軍控和防擴散領域，美國這種單邊主義和雙重標準的做法屢見不鮮，而且已經嚴重影響了現有軍控和防擴散體系的有效性。

華春瑩表示，中方一貫堅定支持《禁止生物武器公約》的宗旨和目標，支持談判達成非歧視性的《公約》核查議定書，全面加強《公約》的權威性和有效性。中方願同國際社會一道，進一步深化生物安全國際合作，推動多邊生物軍控進程不斷發展，構建全球生物安全命運共同體。

(中時 )