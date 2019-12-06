中視、中天電視電影《愛的詐欺犯》今天（12月6日）中午11點舉行開鏡儀式。
該片男、女主角修杰楷、柯佳嬿及演員白潤音、劉明勳、白欣平、蕭傳勳、童毅軍、林道禹、曾俊耀等，以及中視總經理胡雪珠、中視節目部總監陳盟岳與力揚電影製作人唐在揚、導演郝芳葳出席。
《愛的詐欺犯》是部全新原創的「都會時事、黑色喜劇」，跳脫一般通俗愛情電影的故事套路，用一種更貼近你我現實生活經驗的方式，以時下最熱門的「網路社群交友」及千奇百怪的「網路詐騙」相結合，劇中柯佳嬿飾演黎業安，使用交友 APP而認識了修杰楷飾演的周健偉。
修杰楷扮演的角色是個有經濟壓力的外送員，與柯佳嬿分別因某些原因而不得不「詐騙」對方。被問到真實生活中，是否曾遭到詐騙時，柯佳嬿笑說完全沒有經驗，修杰楷倒是曾差點上當。
他表示，對方在電話中，不僅提及他的姓名，連購物買了什麼都知道，因此取得他的信任，以致後來對方要求他到提款機操作，他都不覺有異，幸好當時他懶得出門，才沒照著做，其後才驚覺是詐騙，想到如果存款瞬間變成零，其實是件很可怕的事。
(旺報 )
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