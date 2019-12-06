吉家網董事長、房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮6日發布2020年房市十大趨勢，他指出，豪宅、A辦、廠辦，以及正在興起的租賃市場都是2020年的明星商品，台商資金回流與租稅大赦，建商獵地積極，游資多、利率低持續推升房價，但房價如果爆衝，正脫離市場很快就會結束。

李同榮說，今年房市維持價穩量增格局，市場由剛性需求撐盤，卻能維持約8%交易量的增長，可見自住更積極看待市場。年來房價漲幅由北向南擴增，台北市，新北市漲幅3.6％、4.8％，桃竹約6％，台中、台南、高雄均在一成以上，中南部房價紛紛突破前波高點，整體來說，今年的中南部房市量價表現優於北部。

對於明年房市，李同榮認為購屋型態因為老屋都更、改建速度仍慢，新屋更受市場青睞，而購屋族群年輕化，中南部都會透天轉購高樓傾向明顯，也有更多二線城市更傾向購買大樓。

李同榮預期，包括身份與企業表徵的豪宅、A辦產品仍持續熱絡，搶租搶購風潮洶湧，總部化商辦與共享辦公室盛行，更推升A辦行情，工業地、廠辦受惠台商回流，前景看好。此外，房價所得比居高不下，都會以租代買風潮雲氣，租賃市場興起，包括商場、住宅、辦公、商旅、老屋包裝，都成為成為包租代管的無限商機。

而國際局勢對台灣房市的影響愈來愈大，中美商戰打打停停，目前只在上半場第二節的第一次暫停，往後數年將持績影響股匯市動盪，暫接影響房市的基本面；兩岸關係則是中長期房市發展最大的威脅，房市可能因兩岸重大利多或利空，會有較劇烈的震盪。

(工商 )