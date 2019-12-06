中美貿易談判持續傳出利多消息，帶動港股上漲，恒指6日曾漲303點至26,520點，全日收市時，恒指漲281.33點至26498.37點，國企指數亦漲85.35點至10,407.18點，成交金額約768億港元。

個股方面，有分析料iPhone未來2年增長強勁以及晶片需求亦強，消息帶動手機設備以及晶片股普遍勁升，其中高偉電子大漲10.7％、瑞聲收漲9％、舜宇收漲5.7％。

(工商 )