中美談判利多 恒指收盤漲逾280點 16:492019/12/06 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美貿易談判持續傳出利多消息，帶動港股上漲，恒指6日曾漲303點至26,520點，全日收市時，恒指漲281.33點至26498.37點，國企指數亦漲85.35點至10,407.18點，成交金額約768億港元。 個股方面，有分析料iPhone未來2年增長強勁以及晶片需求亦強，消息帶動手機設備以及晶片股普遍勁升，其中高偉電子大漲10.7％、瑞聲收漲9％、舜宇收漲5.7％。 (工商 ) #10 #消息 #利多 #中美 #需求 也許您會感興趣 推薦閱讀 人幣短期方向不明 關注中美協議 04:102019/12/02 焦點新聞 人民幣理財趨勢 六大銀行解密 04:102019/12/02 投資理財 任正非：女兒成中美貿易戰談判籌碼 10:412019/12/02 財經 高通CEO：5G技術 中美首度不分軒輊 16:322019/12/02 財經 香港人權法掀波 中美協議卡關 04:102019/12/03 全球財經 中美分階段取消關稅 有譜 04:092019/12/05 財經要聞 鬥而不破的中美博弈 04:092019/12/05 財經要聞 陸商務部：若達協議應降關稅 04:092019/12/06 全球財經 海外基金 中美股票績效最佳 04:102019/12/06 投資理財 一山可容中美二虎 04:102019/12/06 時論廣場 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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