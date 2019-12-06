永記（1726）造漆總經理陳弘偉6日主持法說會指出，近2年受到原物料上漲、以及台幣升值等影響，營業毛利率比以前低，因此，永記要藉由較強的研發能力，開發包括彩鋼類高值化產品，提振毛利率。

他說，永記擁有全台規模最大的塗料廠，高雄小港總廠佔地16,637坪，除了耗資4億元打造的科技研發大樓，生產中心還分佈在美國加州廠、德州廠、馬來西亞廠、越南廠、以及大陸昆山廠等。

陳弘偉表示，永記作為台灣第一、亞洲排名25強的塗料廠，產品線相當完備，包括建築塗料、彩鋼塗料、防水和防火塗料、船舶塗料、重防蝕塗料、地床塗料、以及電腦調色塗料等，客戶對象遍及中鋼、台船、台塑、康寧、以及高鐵等國內外知名大廠。

陳弘偉指出，受到原物料上漲、以及台幣升值等影響，近2年營業毛利率偏低，2018年約23.9％，2019年前3季也只有24.5％，由於外在環境變動因素，並非操之在我，因此，永記要藉由較強的研發能力，開發包括彩鋼類高值化產品，提振毛利率。

他說，為了回饋股東，永記這2年的股利配發率，仍然維持在71.7％到75.9％之間，從2012年迄今，每年配發的現金股利，都維持在3.50元以上。

(工商 )