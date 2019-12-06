張智成6日推出新專輯《你是不是 張智成》，籌備近2年時間，張智成說自己投入非常多的心血，期間因為自我要求作品，專輯推出一再順延，看到數位專輯10首新歌一口氣上架，笑說心情有點矛盾，一則開心，但不能一首首推出讓粉絲細細咀嚼，「很不想這麼快都被大家看光光啦！」

對張智成來說，每張新作品都是自我的挑戰過程，享受突破舊有思維的成就感，但也很期待得到粉絲的回應，「真實的呈現則是我所堅持的，就像是交出一張成績單，有著熱切的期待！」

籌備近2年張智成推出新專輯《你是不是 張智成》。（闊思音樂提供）

張智成6日推出新專輯《你是不是 張智成》。（闊思音樂提供）

不過睽違2年推出新專輯，張智成說要離開舒適圈接受挑戰，一向期許自己不走回頭路，喜歡冒險創新的個性，卻經常摔得傷痕累累，但他個性就是如此，走傳統路線太無聊，每次都與過往的自己挑戰，因此唱得很有感，反骨是種舒壓釋放，也是創意的激發動力，希望大家來勇於挑戰，也許能為鬱悶的心靈釋放壓力，找到出口。

新歌〈一首難聽的歌〉歌名聳動，讓不少粉絲直呼有被嚇到，細聽才明白歌詞寓意，唱出感情慘遭滑鐵盧的心情告白，更被粉絲封「擺脫瑕疵戀情的神曲」。MV推出一週即破20萬點擊率，張智成打趣的說「是因為難聽讓大家很好奇，到底是有多難聽嗎！」

(中時 )