2008年7月4日記者會上楊蕙如教導李應元如何玩噗浪。

2013年10月李應元（中）爭取縣長黨內初選時，謝長廷（左）、柯文哲（右）在10月25日連袂到雲林為他打氣。（資料照片／周麗蘭攝）

楊蕙如操縱網軍間接導致外交官蘇啟誠之死，目前如過街老鼠人人喊打，民進黨內人士避之唯恐不及，皆稱不熟，但走過必留下痕跡，2008年7月民進黨內發生雲林縣立委補選提名之爭，楊蕙如也曾擔任李應元的網路後援會總顧問，號召6000名噗友挺李。

名嘴李豔秋日前指楊蕙如是謝長廷2008年參選總統時競選團隊裡的網路執行長，兩人曾合寫「長仔的噗浪日記」。

李應元在2008年7月4日舉行的記者會，就邀請當時有卡神之稱的楊蕙如出席，楊蕙如表示「李應元是我小時候的政治啟蒙人物」，她願擔任網路後援會總顧問，號召六千位噗友（plurk）支持李應元。李最後敗給劉建國，劉建國從黨內初選勝出後，連任立委迄今。

2013年10月李應元爭取縣長黨內初選時，謝長廷、柯文哲在10月25日連袂到雲林為他打氣，照片可看出李應元、謝長廷、柯文哲的好交情。謝長廷擔任行政院長時，李應元當勞委會主委；柯文哲和李應元都是台大醫學院畢業。

楊蕙如日前遭北檢起訴後，蘇啟誠之死矛頭指向楊蕙如，駐日代表謝長廷也遭質疑與楊的關係。

從李應元2008年到2013年參加黨內初選的歷程照片，不難發現楊蕙如在黨內的分量之重、關係之複雜綿密，包括號稱白色力量的柯文哲也與楊蕙如合作又翻臉。

(中時 )