「卡神」楊蕙如網軍案延燒，國民黨台北市議員羅智強、游淑慧等人日前召開記者會，質疑楊蕙如透過民進黨立委管碧玲居中牽線，向國營事業爭取補助。管碧玲今在臉書回擊表示，羅智強的國民黨青年軍也鎖定卡神，要邀請她入列，郝龍斌市府健康卡也是卡神當代言人，套藍營抹黑的邏輯，原來藍營也這麼多人都養過卡神。

管碧玲表示，世界第一等級的世界女網公開賽要來台灣，還可以掛名台灣公開賽，連柯文哲都補助、出席記者會、拍影片幫忙宣傳，還搶著第二年在台北辦，她幫忙爭取中油補助，被羅智強罵替「卡神圍事」，惡意連結說這個叫做「養卡神」！

管碧玲揭露藍營過去也曾與楊蕙如接觸，例如郝龍斌市府健康卡，也是卡神當代言人；周錫瑋也光顧過卡神；高雄市前觀光局長潘恆旭的節目，邀請她當評審，親暱的姐來姐去，套藍營的邏輯，原來他們也那麼多人養過卡神。

管碧玲說，楊蕙如事件不斷被惡意連結，政治操作，在關西機場事件，除帶風向的中國網軍，第一時間在立法院、在媒體攻擊外交人員，就是國民黨立委及少數的特定名嘴，無論是司法機關或是國際媒體的調查，都很清楚，不要轉移，所有無限上綱的選舉操作要適可而止。

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(中時 )