大城土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，共計撲殺 4萬680隻土雞。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大城土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，共計撲殺 4萬680隻土雞。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣動物防疫所12月1日接獲大城鄉一土雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，5日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於昨日開始進行場內撲殺清場工作，6日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺4萬680隻土雞。

大城土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，共計撲殺 4萬680隻土雞。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

繼上個月竹塘鄉土雞場接獲場內雞隻異常死亡，1日撲殺2萬4980隻土雞後，大城鄉又一家土雞場中鏢了。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，近日天氣濕冷有雨，且今明兩天大陸冷氣團即將南下，氣溫逐漸下降，易造成家禽高度緊迫，增加疾病發生的機會，請養禽業者注意禽場內之保暖與通風工作，落實場內各項生物安全管控措施，避免密飼及分批出售活雞等情形，並且加強人員車輛管制及清潔消毒工作。

彰化縣動物防防疫所呼籲，若發現場內家禽有異常死亡等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，違反將依「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

(中時 )