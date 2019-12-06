《港股》恆指收漲1.07％，手機供應鏈勁揚 16:482019/12/06 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普重申美中貿易談判進展順利，以及近來公布的中國經濟數據樂觀，周五香港恆生指數收漲1.07%，為26498.37點。國企股(H股)收漲0.83%，為10407.18點。 多家券商發表看好手機設備股的研究報告，相關類股表現強勢，瑞聲科技大漲8.97%，領漲藍籌股；舜宇光學漲5.72%。建築及基建項目營造商Hon Corp預期今年前9個月業績與去年同期相比由盈轉虧，股價暴量重挫74.13%。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸明年5G手機出貨 大爆發 04:102019/12/02 產業．科技 三星平價手機也搭四鏡頭 鏡頭軟硬結合板 可保成長力道 04:102019/12/02 產業．科技 奇力新、乾坤大舉擴產 04:102019/12/02 證券．權證 豆腐頭一直插著線 竟害手機短命 18:052019/12/02 生活 奧樂行動拔罐器 獲發明專利 04:102019/12/03 產業．科技 充電邊滑手機男床上趴姿亡 母返家見屍崩潰痛哭 22:482019/12/04 社會 DxOMark評選2019年度拍照手機 5款入選各有強項 00:022019/12/05 科技 台積電校園推廣書法 高中生在紅瓦書寫篆字新奇有趣 19:192019/12/05 生活 首購族首選 宜雄盛場 打造便捷生活圈 04:102019/12/06 產業特刊 台中公益路地標 磐鈺雲華落成 04:102019/12/06 產業特刊 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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