美國總統川普重申美中貿易談判進展順利，以及近來公布的中國經濟數據樂觀，周五香港恆生指數收漲1.07%，為26498.37點。國企股(H股)收漲0.83%，為10407.18點。

多家券商發表看好手機設備股的研究報告，相關類股表現強勢，瑞聲科技大漲8.97%，領漲藍籌股；舜宇光學漲5.72%。建築及基建項目營造商Hon Corp預期今年前9個月業績與去年同期相比由盈轉虧，股價暴量重挫74.13%。

(時報資訊)