慧洋-KY(2637)今天舉行業績說明會，公司指出，第4季雖有不利因素使旺季低於預期，但此為短期現象，預期外部因素解除後，運輸需求仍可回到過去水準。2020年將有約40艘船舶進行換約，平均租金漲幅約12％，且明年將交付7艘新船，其中有兩艘新船將裝配脫硫器，將在租約上取得更有利的條件，樂觀看待2020年營運。

今年較往年有較多的外部因素影響散裝航運產業，從年初巴西礦災到年底印尼全面限制鎳礦出口等，加上貿易戰使全球景氣不明，各產業展望趨於保守。目前看來巴西礦災對BDI指數的影響未完全解除，未來仍有回復的空間，BCI（海峽型）指數已跌深反彈回到正常水位；而第四季由於智利APEC會議取消導致美中穀物採購談判遞延，以及印尼全面限制鎳礦出口與中國冬季限煤令，三大不利因素雖導致散裝航運旺季低於預期，慧洋認為此為短期現象，待外部因素解除，運輸需求可望回到過去水準。

慧洋因長租船比重較高，使整體市況變化對慧洋營運衝擊較小，今年全年換約預計平均租金漲幅約4％，而2020年則預計將有約40艘船舶進行換約，平均租金漲幅約12％。船隊佈局則維持汰舊換新策略，慧洋於今年度共交付4艘新船並處分7艘舊船，公司未來將以維持船隊規模在125艘上下，且平均船齡約6年為目標持續努力。

2020年航運市場即將要面臨限硫令的挑戰，在大多數散裝船會選擇使用低硫油的狀況下，慧洋的環保節能船隊將更具競爭優勢，且環保法規也將加快船舶汰舊速度，市場供需可望更趨平衡。公司明年規劃將交付7艘新船，毛利率估計可達近5成，且其中有兩艘新船將裝配脫硫器，預期可以在租約上取得更有利的條件，公司指出，由於高低硫油價差仍存在著不確定性，未來慧洋仍會在新造船保留加裝脫硫器的空間，在新船加入營運及換約成長的帶動下，慧洋對於2020年仍保持樂觀看法。

(時報資訊)