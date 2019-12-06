兆豐金(2886)每年穩定約6%左右的配息率，為何近期還頻遭外資減碼？兆豐金旗下兆豐銀行在2016年8月因防制洗錢缺失，遭美國開罰至今已經逾3年。近期兆豐金股價在30元好像遇到鐵板上攻無力。據了解，近期有關一項獨立監督（IM)是否解除的評鑑即將出爐，外資的賣超動作是否與此相關？

兆豐銀的紐約分行近2年持續進行提交改善計畫及委任獨立監督機構(IM)，就紐約分行2015年1至6月間的美元清算交易進行檢視及回溯調查。今年底前美國金融機構將就紐約分行此間所進行的改善作評鑑，若符合標準，就能解除IM(獨立監督)管制。對兆豐銀行而，一旦IM管制解除，紐約分行近2年，每年逾10億元新台幣的虧損就能改善。

2016年8月兆豐銀行紐約分行遭到紐約州金融服務署(NYDFS)遭罰1.8億美元，之後，兆豐銀行紐約分行展開強化洗錢防治的一連串動作，包括重新佈建電腦系統、增加法遵人員成立法遵處和洗錢防治處，並聘任獨立監督機構等。由於美方要求落實洗錢防治相當嚴謹，講求系統和方法論，因此每一個專案建置好之後都必須再進行回測（Look back)，看是否能做到自動掃瞄出「黑名單」。為了因應強化洗錢防治的措施，兆豐銀近3年來投注的人力和物力近30億元。

兆豐金今天公布的前11月獲利274.13億元，EPS達2.02元，其中紐約分行虧損約10億元台幣。兆豐銀認為，年底前的檢查，應該很 有機會過關，如果順利，則近兩年在洗錢防治的相關支出高峰，就算是雨過天晴，未來紐約分行每年的虧損會逐漸縮小。

(時報資訊)