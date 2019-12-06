桃園八德轉運站租金420萬遭刪，興建費用4596萬遭擱置！桃園市議會國民黨團延續火力，6日全力杯葛，黃敬平、魯明哲議員認為，若照往例，特農用地變更特定目的事業用地使用，地主還需要繳交回饋金，但這塊地卻不用，質疑內情不單純，根據了解，這次預算審查，議會對於刪除預算的態度，將不再給予包裹協商，該筆該刪多少就多少，不會讓市府自行調整。

「7名地主背景硬！」黃敬平議員質疑地點選定恐有問題，內情不單純，交通局長劉慶豐回應，這是公開徵選，他不認識地主，已經多次流標，這次是第7次才有人來參與。

但黃敬平指出，轉運站是要讓國道車輛下交流道來接駁乘客再上去，但八德轉運站預定地位處國道2號，雖離交流道約500公尺，但一般國道客運會行駛國道1、3號，而橫向國道2號僅能勉強稱為「中繼站」，而不能稱為轉運站，「國道客運難道會將車從國道1、3號轉國道2號後，下交流道接駁，然後再拉回國道1、3號嗎？」

不過交通局表示，經過國道2號的國道客運，初步評估會有6條往中南部的路線，有潛在的運量。

另外，魯明哲議員質疑除花租金及興建費用，一般特農轉特定目的事業用地使用，地主還需要花一筆回饋金繳交市庫，但這塊地卻不用繳交約2300萬元的回饋金，農業局解釋，此為市府交通局辦理客運轉運站，提供國道客運與市區公車或免費公車轉乘服務。

農業局認為，這塊1580坪的土地符合《農業發展條例》第12條第4項第1款規定，政府興辦公共建設及公益性設施，得免繳交回饋金。

民進黨力拼2、3讀拿回預算，不過根據了解，議會將全力守護，不會讓刪除預算包裹恢復。

(中時 )