中信兄弟退役球星「恰恰」彭政閔在NIKE的青棒訓練營，看到幾位「球星二代」的球員，他覺得不管是野手或投手都有他們父親的影子，很期待年輕「球星二代」未來的表現。

彭政閔說，他在高中畢業時也有過心裡的猶豫，想過要放棄打球讀書、還是繼續打球，還有要不要放棄業餘合庫隊的工作？當時合庫球員是公務員，在面臨挑戰、猶豫的時候，恰恰都是用學習的心態面對挑戰。

由於這2天台北都在下雨，恰恰還沒有機會指導今年參加訓練營的年輕高中球員，他說，有幾個在去年訓練營就有看過，感覺力量、爆發力都很好，有些「球星二代」感覺也不一樣了。

恰恰表示，因為他與年輕球員的父親是隊友，以前看到他們小時候的模樣與現在不太一樣，最重要的是他們都有傳承到他們父親的棒球資質，不論是投球或是打擊力量都能發揮，我很期待他們以後的發展。

彭政閔較有印象是陳佳樂、曹祐齊，其中曹祐齊曾有參加恰恰的協會舉辦的訓練營，恰恰說，現在一轉眼就高中了，還有其他記不起名字球員的感覺也不一樣，打擊爆發不錯，大於同年級球員的力量。

(中時 )