雲149乙縣道有多處髮夾彎，原禁止大客車通行，經雲林、南投縣府攜手改善，如今已可以行駛大客車，地方居民很開心。（許素惠攝）

雲149乙縣道有多處髮夾彎，原禁止大客車通行，經雲林、南投兩縣府攜手改善，如今已可以行駛大客車。（許素惠攝）

雲林149乙縣道是通往草嶺唯一要道，但1.6至4K間有4處髮夾彎，經雲林、南投兩縣攜手打通觀光任督二脈，改善工程11月中完工，南投道安會通過改為應注意路段，讓大客車可通行，雲林縣府6日舉辦通車典禮，縣長張麗善感謝南投縣長林明溱幫忙振興草嶺觀光。

通車典禮在古坑鄉桐花公園舉行，地方舞獅慶祝，南投縣長林明溱再度和張麗善同框，雲林縣議員賴淑娞、林岳璋等和地方居民同慶。

林明溱表示，南投縣府籌措430萬元施工改善，在11月中完工，上月底該縣道路交通安全聯席會報通過解禁，將該禁行甲類大客車路段調整為大客車應特別注意路段，如今大客車通行不算違規，不會遭取締。

張麗善再三感謝南投縣府對雲林縣的友善，願意編列預算改善髮夾彎，讓大客車進入山區更安全方便，帶動草嶺觀光。

張麗善進一步說，今年5月31日通車的「701斗六-荷苞村-草嶺」DRTS需求反應式公車，台西客運亦配合該路段解禁調整車輛及動線，假日改以大客車載客，每周三至周日往返4班次，且提供2彈性繞駛路線和2隨招隨停路段，明年6月30日前持電子票證刷卡上下車全線免費乘坐，以滿足草嶺居民就醫、就學、觀光與生活需求。

(中時 )