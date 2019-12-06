民眾黨新北市立委第三選區參選人李旻蔚今(6日)展開首場車隊掃街，特邀「學姊」黃瀞瑩站台。(吳亮賢攝)

民眾黨新北市立委第三選區參選人李旻蔚今(6日)展開首場車隊掃街，特邀「學姊」黃瀞瑩站台，2人不畏寒冷風雨，站上吉普車向沿途民眾熱情揮手，懇請支持，李旻蔚也呼籲，這是2007年以來，唯一一個三重的子弟出來參選，大家一定要團結支持在地子弟。

李旻蔚指出，自己在地方服務長達9年，與其他候選人的區別，在於真的是「地方深耕」，她表示，父親市議員李余典給她很好的身教，要把所有的市民當作家人，「老一輩的都當自己的阿公阿嬤、阿姨阿伯，年輕朋友當作兄弟姊妹，當成自己人來看待，才會更多的同理心，不要把他當成選民。」

李旻蔚表示，過去父親在地方的政績，許多都是與市府、中央部會來做協調，未來進入國會後，能夠更加注意中央跟新北市的結合，「不只三重，也讓新北市提升。」

她說，雖然過去市民都知道李余典有個女兒叫做蔚蔚，但或許不太熟悉，會繼續努力，除了讓大家更認識自己，還會想到爸爸、阿公，因為阿公以前是三重市長，很多長輩也會跟自己聊起以前和阿公相處的點滴，感到非常溫暖。

李旻蔚最後也強調，「這次三重一定要團結，因為這次是從2007年以來，唯一一個三重的子弟要出來選」，希望喚起大家團結的意識，支持在地子弟。

(中時 )