隨訊息面偏多，包括美中談判轉折、再釋佳音，且半導體界對市況看法樂觀，為6日台股挹注攻高動能，台積電（2330）更再觸天價316元，加權指數雖一度因周末賣壓回檔，但最後一盤再演甩尾大戲，守住11,600點關卡，收11,609點；針對12月行情，專家認為「易漲難跌」，下周將維持「驚驚漲」格局。

對於台股12月後市行情，統一投顧董事長黎方國持續看多，推測下周將走「驚驚漲」格局，而整個12月在「易漲難跌」的基調下，將「進二退一」緩步走揚。距離明年總統大選進入倒數、交易日不到一個月，無論國內外，「股市」都被視為總統政績之一，政策作多具一定的支撐力道，在「維穩」前提下，股市下檔有撐。

此外，黎方國指出，近期雖然外資漸漸淡出，但接棒主導的內資，也有拉高結算的慣性，12月的「集團作帳行情」通常能發揮相當的拉抬之效；而針對投信年底持股拚績效，過往可能發生「互相踩踏」，即藉砍低特定個股、打壓競爭對手績效的「不合理股市操作」，現也在主管單位的監管下，獲得有效控制而不易發生。

在大盤走揚之際，盤面持續類股輪動態勢，個股各別表現，宏遠投顧研究部副總陳國清進一步指出，本周中小型電子股出現跌深反彈，反彈格局或可延續到下周，惟因今年來股價大漲、且因上檔套牢籌碼較多，仍須擇優投資，以及反彈逢高停損或停利。

隨集團作帳、投信拚績效，搭配選舉行情維穩，內資心態偏多，黎方國認為，今年12月將一如傳統、收漲機率大，逢低可布局。針對操作策略上，陳國清則表示，以高出低進、區間操作為佳，可關注中大型、產業龍頭股、股價基期及本益比較低且籌碼乾淨者（如生技股）、業績股、跌深股等，當指數有機會迎接向上空間時，可望有所發揮。

(工商 )