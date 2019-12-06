遠雄港(5607）董事長葉鈞耀今（6)日在法說會上表示，「台商回流讓國內艙儲物流業者撿到槍」。他說，美中貿易戰、香港反送中，帶動台商回流潮，遠雄港除了在加值貿易園區加蓋四棟大樓外，倉儲部門貨量大幅增加，加上跨境電商帶動，遠雄港也將興建貨運站二期，一旦完工啟用，預計每個月增加7000-8000噸貨量。在四棟大樓及新貨運站未來逐步啟用後，2020年公司發展可期。

遠雄港今年前3季營收18.16億元，年增45％，營業毛利65％，大幅優於去年同期53％，稅後淨利4.96億元，每股盈餘2.92元，相較2013年到2018年營收落在12-17億元、EPS落在1-1.58元出現明顯成長。

由於中美貿易戰、香港反送中事件持續發酵，看準未來市場將出現新需求，遠雄港預計在原有的A、B兩棟外再蓋二期四棟大樓(C~F)，讓廠商將生產、組裝、與維修線從自大陸移回遠雄自貿港加值園區。物流、航空貨物、海運貨物從香港、大陸移回遠雄自貿港，遠雄港未來營運將受惠於租賃坪數增加和貨量增加而蓬勃發展。

遠雄港預計投入5458億元資金建四棟新廠房，增加面積5.7萬坪，2021年第4季後完工啟用，可增加6000個就業機會。目前A、B棟滿租一個月2100萬元租金收入，全年2.5億元租金收入，未來原有客戶的需求下，第一年出租率可期。

遠雄港大手筆擴建廠房，主要是因應電子業大咖需求，隨著回流的廠商持續增加中，公司預期未來倉儲業務還有很大成長空間，開始著手規劃貨運站二期開發工程，二期貨運站規劃地下一層、地上八層，其中四層挑高倉庫可滿足通關倉庫及普通倉庫，預計2020年開工，希望2021年底拿到使用執照。此外，遠雄港也考量到長期的冷鏈商機，未來將強化冷鏈倉佈局，規劃興建多溫層冷鏈倉。

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