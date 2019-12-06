32歲創作歌手謝和弦時常在臉書針對時事發表個人意見，因敢言、做自己的風格，擁大批粉絲支持。豈料，昨(5日)遭他的台荷混血辣妻Keanna大義滅親向警方檢舉吸毒，隨後警方將他帶回偵訊，現場更是發現10餘克大麻，謝也坦承吸食毒品。新北地檢署今(6日)上午對謝複訊後，依違反毒品危害防制條例後，諭令3萬交保。對此，資深媒體人許聖梅今(6日)接受《中時電子報》訪問時表示「身為公眾人物做了做壞示範」。

資深媒體人許聖梅表示「獨絕毒品，更不支持大麻合法化」。(照片/游定剛 拍攝)

事實上，這已不是謝和弦第一次上社會版面了，2012年謝曾在臉書自爆吸食大麻遭逮，昨天他移送地檢署複訊時，神態自若、甚至對著鏡頭開心比揪咪手勢。今早(6日)進入新北地檢署複訊，面對媒體訊問「有沒有要向歌迷交代的?」寫僅回應「我愛台灣」，隨即快步走進偵查庭。

為人母許聖梅表示「看到謝脫序、走鐘二度涉毒看了實在很憤怒，他很有才華，但為什麼每次都要用這樣的行為來吸引粉絲?」許更坦言「現在在演藝圈想要紅、想要吸引大家注意現在都走歪風，例如：有些公眾人物一夕爆紅可能因違反法律的事件，或批評政府官員、其他名人等，來吸引年輕人的眼球目光，其實是蠻偏激不正常的方式。也許這些人會覺得若不用偏激方式，就不會有人關注他的作品，久而久之就是惡性循環，對社會造成嚴重的影響。」

許也特別強調，「絕對要遠離毒品，絕對不做違法的事情，更不支持、接受大麻合法化，台灣目前毒品氾濫，接觸毒品年輕化，公眾人物視毒品為無誤、無所謂，警方天天抓吸毒、販毒，譴責這些人有用嗎?公眾人物應由自身做起才是。」

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(中時電子報)