新竹市最新「行銷大使」樂樂今天一出場就引起現場轟動，而樂樂處女秀太興奮，整個失控，見到市長林智堅一屁股就坐下去，讓小智招架不住。（陳育賢攝）

新竹市最新「行銷大使」樂樂今天一出場就引起現場轟動，小朋友們爭相想衝上前抱樂樂。（陳育賢攝）

新竹市最新「行銷大使」樂樂今天一出場就引起現場轟動。（陳育賢攝）

新竹市立動物園將於12月8日重新開幕，市府半年來積極為動物園重生暖身，6日再介紹專屬吉祥物「河馬樂樂」給民眾認識。（陳育賢攝）

新竹市立動物園將於12月8日重新開幕，市府半年來積極為動物園重生暖身，6日再介紹專屬吉祥物「河馬樂樂」給民眾認識，市長林智堅更特別授證給「真人版」樂樂，聘任他為新竹市的「行銷大使」，即日起為竹市與動物園代言行銷。

產發處指出，新竹市立動物園創立於1936年，是全台原址現存最久的動物園，陪伴新竹3、4代人成長，但因年代已久，設施老舊，整個動物園失去生氣。

新竹市長林智堅10年前在擔任市議員時期，就在1次帶著外甥女前往遊玩後，讓他決定要徹底改造新竹動物園，並當下發起動物園復興運動，而這項不可能任務的大工程，林智堅做到了，並將在12月28日讓它與民眾見面。

而改造後的新竹市立動物園將是個沒有籠子的動物園，期待讓動物們能在此開心生活，也提供動物隱密的躲藏空間，讓遊客進來探險、尋找動物，擁有最特別的動物園學習體驗。

林智堅指出，動物園再生計畫希望以動物福利出發，讓園裡的動物有更大的活動空間，為牠們打造1個能舒適生活的家，期待來到動物園的民眾都能喜歡動物、關心動物，進而願意付出行動，成為自然環境保育的1分子，這也是新竹市立動物園再生計畫中最重要的價值。

他說，此次介紹給大家認識的「樂樂」吉祥物，即日起就是新竹市的行銷大使，她是以「鎮園之 寶」河馬樂樂為模型設計的吉祥物，胖胖大方、活潑可愛。

今天在新竹公園湖畔料亭舉辦的記者會中，她一登場立即造成轟動，參與記者會的幼兒園小朋友當場驚叫，小朋友爭相想衝上前抱樂樂，而樂樂看到孩子們與帥哥市長林智堅更是整個失控，除了滿場飛之外，更是開心到一屁股坐到小智市長的腿上，趁市長致詞不注意，還不時偷抱市長、偷親市長，讓小智是招架不住，惹的現場大小朋友們哈哈大笑。

林智堅同時表示，新竹市近年將有許多大型活動，包括12月底新竹市立動物園開幕、2020年台灣設計展及2021年台灣燈會，希望透過活潑、親切的「行銷大使」樂樂，帶給孩子們溫暖和歡笑，並將新竹美好分享給更多人，並且像新竹市立動物園一樣，永遠陪伴著新竹市民。

(中時 )