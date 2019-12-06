嘉義高校生跳街舞展現青春活力。（廖素慧攝）

嘉義縣市16所高中職校學生，在文化路夜市商圈封街跳街舞，拍攝2019「街舞高校」一鏡到底不NG影片，6日首映記者會上表演舞技，市長黃敏惠感染學子的青春活力，許諾2020年嘉義市絕對會更不一樣，年輕、文化、教育的力量會大爆發。

由嘉義市政府指導，嘉義市體育會主辦，市府文化局等單位協辦，嘉義市體育會街舞委員會承辦2019嘉義「街舞高校」一鏡到底不NG，號召16校熱舞社的學生，10月間在文化路商圈接力跳街舞，熱力四射。

黃敏惠表示，在熱鬧滾滾的嘉義市文化路夜市，看到街舞高校生齊聚熱舞，用街舞行銷嘉義市，展現年輕人的自信、舞藝，看到大家在舞步中發光發熱的模樣，很感動，更感受到嘉義的孩子與眾不同，2020年的嘉義市絕對會很不一樣，因為有年輕、文化、教育的力量，將爆發更多的能量。

21歲的嘉義市體育會街舞委員會副總幹事趙嘉宏年說，北部街舞團隊都嘗試過一鏡到底，南部嘉義也可以做到，此次從召集16校籌備、練習到拍攝，長達3個多月，音樂選用當紅藝人吳卓源的歌曲《撥接》，帶領觀賞者回味90年代高中時期甜蜜青澀的青春。影片可連結youtube觀賞。

(中時 )