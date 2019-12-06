藝人高以翔上月27日在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中不幸猝死，享年35歲，事發後粉絲、網友們自發性在網路上為高以翔討公道，責難浙江衛視及節目製作單位表示要負責卻無作為，直至昨天(12/5)，浙江衛視再發聲明，還原當天詳細事發經過，並終於對高以翔及其家屬道歉，同時宣布《追我吧》永久停播。

央視新聞po文。(翻攝自央視新聞微博)

而在《追我吧》宣布永久停播後，國家級電視媒體「央視」在其官方新聞微博評論此事，表示節目停了但「停不了的追問」，此事件帶來的悲痛、愧疚、珍愛與懷念，都化作一句「以翔，一路走好」，認為停播節目，「是給逝者及其家人一個交代，也是給公眾一個交代。願逝者安息，願類似悲劇永不重現」。

然即使節目停播，帶給社會的思索仍持續，反思綜藝節目繁盛發展，豐富了娛樂市場、充實了大眾生活，但卻不是帶來開心而是傷心，「如果頻發意外，更是生命的不能承受之重。生命之重，反襯出節目之輕」，認為這正是需要追問之處。

而或許對高以翔最好的告慰，並非停掉節目，而是深層的反芻，思考究竟為何發生悲劇？哪個環節出問題？之後如何舉一反三地消除隱憂，甚至應該梳理整個綜藝生態，透過反省與外部監督，來促成整體產業長久維持健康，「沒有什麼比生命更珍貴，沒有什麼比呵護生命更重要。生命經不起怠慢，期待敬畏生命的意識深入人心！」。

(中時電子報)