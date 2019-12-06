華南金(2880)旗下華銀提供客戶享受數位金融的便利，自108年11月15日起，全國首家開放客戶不用臨櫃，即可於華銀官網「線上申請專區(數位銀行Bank3.0)」申請「網銀非約定轉帳」。除提供線上申請網路銀行非約定轉帳外，並於今年12月率先完成本次「BANK3.0」新10項線上申請服務，提供客戶便捷的數位金融環境。

金管會於11月1日核准銀行辦理「BANK3.0」新10項業務，其中包含存款3項、財富管理1項及本次開放最多項的貸款業務6項。華銀以客戶需求為首要考量，優先開發客戶較常使用的轉帳功能，讓客戶可線上申請非約定轉帳，另外為滿足客戶融資貸款所需，提供個人線上申請房貸、信貸，只要文件資料齊備，在營業時間內核准後，可立即通知對保撥款，讓客戶從申辦、對保到撥款，都不需要跑銀行，輕鬆解決借款人的資金需求，甚至在等公車、搭捷運時，利用手機就可輕鬆完成借款，讓以往繁瑣耗時的貸款手續，變得既簡單又有效率!

華銀主管表示，在數位金融領域上華銀始終積極投入發展，近期更領先國內同業，在今年FinTech Taipei 2019台北金融科技展上，以AI為參展主題，推出華南「AI互動式」行動銀行，AI人臉辨識轉帳、AR智慧眼鏡結合金融服務與AI智能理財機器人等四大具前瞻性的數位金融服務，持續以數位金融首發者之姿，結合最尖端的科技以及技術，提供民眾更加便利安全的金融服務。

(時報資訊)