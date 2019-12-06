期待拍出動人大片、總覺得只透過手機、單眼相機，已經無法滿足你對攝影的渴望了嗎？DJI日前推出體積小巧，僅249公克的Mavic Mini無人機，主打「你也能飛」的口號，期待讓Mavic Mini你的口袋無人機，讓人人都能體會空拍的樂趣，用上帝視角看見全新世界。究竟這一款輕巧的無人機，在功能上、體驗上有甚麼優缺點，且看以下評測與體驗心得。

DJI Mavic Mini無人機開箱試飛 一鍵航拍輕鬆拍大片

首先來看看Mavic Mini的規格。機翼採用折疊設計，摺疊起來的情況下比iPhone 11 Pro Max還要小，也可輕鬆放置在手掌上。重量僅249公克，搭配視覺系統以及紅外線傳感系統，在室內或是低空也可以穩定飛行與懸停。巧妙設計的重量，在台灣也符合民航局法規，不需要登記註冊也可以使用。輕巧的體型讓它擺脫了前代產品大多需要搭配背包才能攜帶的限制，透過「暢飛套裝」內的收納包，可以一併把遙控器、無人機、三顆智能飛行電池與雙向電池管家(三顆電池同時充電的充電盒)、遙控器轉接線等連接配件一次帶著走。也可以將收納包再收進隨身背包或行李箱中攜帶。

DJI Mavic Mini暢飛套裝包裝盒。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini暢飛套裝包裝盒內配件與無人機。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini可搭配全向漿葉保護罩來飛行，安裝時請注意前機翼、後機翼的保護罩連接孔設計不同，請留意。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini外展開前，體積相當輕巧，可置放在手掌上。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini摺疊起來比iPhone 11 Pro Max(下)還要小。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini展開機翼後的狀態。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini電源開關在底部。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini前側，雲台保護鎖扣仍未摘下的情況。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini後側電池安裝位置、microSD卡安裝位置。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini暢飛套裝的雙向電池管家可一次為三顆電池充電。(圖／黃慧雯攝)

拍攝性能上，Mavic Mini搭配了1/2.3吋CMOS影像感測器，搭配三軸雲台，最高可以拍攝2.7K影片，以及1200萬畫素相片。最高飛行速度46.8公里/小時(或是13m/s)，最常飛行時間30分鐘。高清圖傳距離為4公里。飛行時需要搭配DJI Fly App使用。

一、起飛準備：

Mavic Mini起飛前，需要先確定已將電池充飽。安裝到無人機上(從尾端打開電池保護蓋來安裝)。裝上microSD卡。

為了提供最為輕巧的機身，Mavic Mini本身沒有避障功能，因此需要搭配全向漿葉保護罩。「暢飛套裝」中提供兩個全向漿葉保護罩，因為Mavic Min前機臂有一個立腳，全向漿葉保護罩的位置預留了立腳的空間，需要確認全向漿葉保護罩安裝時的方向性後，把保護罩與機臂前端固定鎖住即可。

二、啟動飛機

若要準備起飛，請先確定尋找一個能有收到良好GPS訊號的位置。將攝影鏡頭與雲台位置的雲台保護鎖扣摘下。

(1) 先把遙控器與手機連接完成：連接遙控器以及手機。確定手機下載好DJI Fly App之後，將遙控器的兩側搖桿裝上、前端天線展開、卡入手機，透過遙控器轉接線將遙控器與手機連接。(所附的遙控器轉接線共有三種，分別是microUSB、USB-C、Lightning連接頭，需要依手機的不同選擇搭配的連接線)。

(2) 遙控器與手機連接完成後，啟動遙控器(短按一下，再長按)，完成兩者的連接。在打開DJI Fly App，連接Mavic Mini無人機(初次啟用可能會發生需要下載韌體更新，或者是需要校正指南針的情況，請依DJI Fly App內指示來操作即可，若需要更新韌體，在未更新完成之前，Mavic Mini會無法起飛)，要連接無人機時，一樣是先短按電源、再長按開啟，即可配對成功。

DJI Mavic Mini遙控器。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini遙控器前側食指位置可以快速拍攝。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini遙控器也是摺疊設計，下方展開後需先安裝搖桿。(圖／黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini遙控器卡上手機後須裝上遙控器轉接線。(圖／黃慧雯攝)

三、Mavic Mini起飛

為了讓新手也都能體驗輕鬆拍出好看空拍片，DJI Mavic Mini提供「漸遠、沖天、環繞、螺旋」等四種一鍵航拍模式的功能。在飛機一鍵起飛，處於懸停狀態下，便可啟用。拍攝完一種模式，會自動返航。利用自動航拍模式所拍攝的影片，長度都約14~15秒，會自動加上音樂、改變一些影片節奏、加入顏色濾鏡，展現更強的影片風格。體驗上，沖天模式的效果十分令人驚豔。

整體體驗過程，有幾點提醒，邀請入手Mavic Mini的朋友可以留心。(1)收納或展開Mavic Mini無人機時，請留意順序，先往外展開上方機翼，再旋轉展開下方機翼；(2) 全向漿葉保護罩安裝上有其方向性，鎖扣的地方也似乎有點脆弱，安裝或拆卸時注意不要太用力。(3)起飛時請要把雲台保護鎖扣拿下，很容易忘記。

DJI Mavic Mini暢飛套裝的收納盒與iPhone 11 Pro Max的對比。(黃慧雯攝)

DJI Mavic Mini安裝上全向漿葉保護罩後的樣子。(黃慧雯攝)

體驗心得

整體來說，若是沒有飛過無人機，Mavic Mini確實是個輕鬆可以入門的機種，價格還算平易近人，又好攜帶。但是一般套裝只有一顆電池，實際使用上很不夠用、建議要買暢飛套裝(有三顆電池)是最實際，不然飛不盡興就要回家，相信會感到有點可惜。而且雙向電池管家外出時，還可用行動電源充電，滿方便的。但是收納包的設計，無法把全向漿葉保護罩一起收納，略感可惜。此外，體驗上最覺得可惜的就是，為了縮小體積，Mavic Mini移除了避障功能，對於新手來說這很可能是最需要一點啊。

遙控器安裝上手機時，如果手機螢幕太大，有時無法連保護殼一起用上，要用裸機來使用，使用時有點令人膽戰心驚；且搭配不同手機使用的遙控器轉接線都只有一條，需要小心保存。

最後提醒就是，透過一鍵起飛功能後，如果發現懸停時，Mavic Mini已經會因為風勢左右搖晃，代表當日風勢過強，不建議試飛。因為Mavic Mini本身體積很輕，相對於大型的無人機來說，抗風能力肯定略有降低，如果在低空飛行的時候就已經發現飛機已出現左右或上下晃動的情況(非使用者手動遙控)的話，建議還是不要輕自以身試法，以免在高空因為側風過大，讓你的無人機回不了家唷。

(中時電子報)