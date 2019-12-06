越南孫德勝大學校長 Le Vinh Danh (右)致贈紀念品，祝賀龍華科大50週年生日快樂。（龍華科大提供／李侑珊台北傳真）

龍華科技大學6日與美國印地安那州文森大學、印地安那州德利盟公司(Telamon)、台灣新漢國際公司(NEXCOM)，四方共同簽署工業4.0產學合作備忘錄，透過校際合作建立新的商業模式，將台灣先進工業物聯網、工業4.0的產品及解決方案運用在提昇學校最新設備、促進台美技職教育訓練、研究及產學合作等項目，在歡慶50週年校慶之際，為龍華科大邁向國際化，樹立嶄新的里程碑。

龍華科大今天同時舉行2019國際校長論壇，邀請美國文森大學、日本宇都宮大學、泰國蒙庫國王科技大學、越南孫德勝大學、越南國家大學河內國際學院、越南商業大學、中國大陸上海第二工業大學、常州工業職業技術學院、揚州工業職業技術學院及江蘇經貿職業技術學院等十校書記、校長及校務主管與會，針對「21世紀高等教育的新發展趨勢與應對策略」進行研討。

在龍華科大林如貞副校長、丁鯤副校長、經濟部台美產業合作推動辦公室劉葳之組長及十校主管共同見證下，龍華科大葛自祥校長、文森大學David Tucker副校長、美國德利盟公司Albert Chen創辦人及新漢公司林茂昌董事長，四方共同簽署此項互惠共贏的多邊合作備忘錄。

龍華科大校長葛自祥在致詞時表示，在工業4.0的浪潮下，該校近幾年陸續與知名企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，共同開發前瞻性技術，並開設物聯網、大數據學程、嵌入式系統及智能化機械人等跨領域工業4.0學程，讓學生與產業界最新技術結合，同時培訓種子教師，擴大產學聯盟，透過產官學研合作，培育工業4.0人才。

葛校長指出，近年來，龍華科大在先進機械製造及機器人設備、教學及協助產業界單機與智慧產線上，均有顯著的績效，學生更多次奪得機器人全國競賽大獎。今天經由簽署合作備忘錄，使得龍華科大在國際產學合作、邁向國際化及工業4.0的努力更往前跨越一大步。

文森大學副校長David Tucker在論壇中指出，該校擁有兩百年歷史，是印地安納州歷史最悠久的公立大學，專注於技職教育，對高中技術訓練及在職企業員工培訓具有相當的經驗。美國近年積極推動「美國優先」及製造業回流計畫，加上美國聯邦政府全力推動工業4.0、工廠智慧化及機器人應用，提升美國製造業的國際競爭力，這方面文森大學在產學合作方面的經驗與龍華科大有相互借鏡之處。

參與簽約的新漢公司不僅是國內著名的工業電腦大廠，近年聚焦智能監控、物聯網、智能系統、車載電腦和網路通訊等應用，提供巿場即時解決方案與服務，在工業物聯網方面的成績普獲肯定。印地安納州的德利盟公司已有35年歷史，年營業額達八億美元，在電訊、汽車及再生能源領域具有相當規模，並在供應鏈管理方面的服務業及渠道開發經驗豐富。

龍華科大強調，台灣在先進製造，機械設備產業鏈完整，機器人在半導體、電子業生產及PCB製造已領先世界，本次該校攜手新漢公司，與美大學及企業簽署產學合作，除能在國際交流中連結產業界，深入美國市場，扮演更積極的角色，更能有效提升龍華學子職場競爭力，進而創造產學雙贏局面。

(旺報 )