資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務合夥會計師段士良指出，中國大陸因為電子支付工具普及，且政府積極運用科技及網路進行管理，相較其他國家，具備更有利環境利用數位資訊進行稅收徵管，待商流、金流與物流都留下數位足跡後，對數位資訊查稅更將如虎添翼，台商千萬不能輕忽。

此外，大陸國家稅務總局發布長三角區域稅收工作一體化措施，推出稅務風險預警，建立統一的風險監控指標，完善跨省市的稅務資訊共享，提醒在長三角區域內有多家關聯企業的台商，需要注意集團價值鏈分析定位及利潤配置情況。

近來，大陸百餘家企業已經被取消高新資質，段士良提醒，高新技術企業在集團價值鏈中意味著配置較高的利潤率，一旦被取消高新資質，除了被追繳稅務優惠外，如轉讓定價政策及交易模式無法立即調整，不僅增加集團轉讓定價風險，也拉升有效稅率，提醒台商斟酌自身情況、評估潛在稅務風險，研擬因應對策。

(工商 )