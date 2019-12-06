上銀11月合併營收跌破13億元 創34個月新低 17:202019/12/06 工商 沈美幸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上銀科技因中美貿易戰導致市況不佳，工具機業持續去化庫存不再進貨，轉單效益也不如預期，致使11月合併營收跌破13億元，創2016年2月以來34個月新低，今年合併營收面臨200億元保衛戰。 上銀今(6)日公布11月合併營收降至12.79億元，比去年同期減退幅度達44.44％，前11月合併營收188.81億元，較去年同期減少31.68％。上銀陸續接獲汽車及醫療器材大廠專案，明年開始出貨，有信心明年三月之後營運就會好轉，2020年營運會優於2019年。 (工商 ) #合併 #合併營收 #上銀 #11 #營運 也許您會感興趣 推薦閱讀 《熱門族群》8吋晶圓代工旺，矽晶圓股價亮晶晶 10:342019/12/04 財經 《熱門族群》5G加持，穩懋、全新、宏捷科明年看俏 10:342019/12/05 財經 《興櫃股》雙11＋黑五超殺，松果11月營收寫新高 10:512019/12/05 財經 《光電股》大立光多鏡頭大贏家，外資喊進、目標價5520元 10:512019/12/05 財經 《盤中解析》三王掌舵，強攻近百點 11:082019/12/05 財經 建商閃避總統大選 11月建案供給大縮水 11:142019/12/05 財經 《汽車股》外資喊買智伸科，目標價看238元 11:422019/12/05 財經 11月營收不如預期 晶睿面臨90元保衛戰 14:132019/12/05 財經 《業績-電子零件》連11月創同月新高，群電11營收28.43億元 14:152019/12/05 財經 受封百大美女！ 女模辱警「沒用」11萬交保 14:442019/12/05 社會 財經熱門新聞 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 台積電7奈米爆單 驚！大客戶又曝警訊 - 財經 裕隆今年「虧很大」 強悍女掌門出狠招止血 - 財經 網路讚聲也蓋不過裕隆虧損陰霾 納智捷下一步... - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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