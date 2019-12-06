上銀科技因中美貿易戰導致市況不佳，工具機業持續去化庫存不再進貨，轉單效益也不如預期，致使11月合併營收跌破13億元，創2016年2月以來34個月新低，今年合併營收面臨200億元保衛戰。

上銀今(6)日公布11月合併營收降至12.79億元，比去年同期減退幅度達44.44％，前11月合併營收188.81億元，較去年同期減少31.68％。上銀陸續接獲汽車及醫療器材大廠專案，明年開始出貨，有信心明年三月之後營運就會好轉，2020年營運會優於2019年。

(工商 )