台灣航業股份有限公司（2617）於今（6）日再與株式會社名村造船所及佐世保重工業株式會社簽訂一艘84,100噸級散裝貨輪建造合約。該公司於今年3月與名村造船所及佐世保重工業所簽訂之兩艘8萬噸級散裝貨輪，由於船舶設計具有吃水方面之優勢，且適合裝載穀類等大宗物資，近期已洽妥3至5年之長期論時傭船合約，對該公司日後營運助益甚多。

鑑於該型船舶在市場上之接受度高，台航公司決定再簽訂一艘同型船舶，簽約典禮由台航公司劉文慶董事長親自主持、並與名村造船所名村社長與佐世保重工業森副社長共同簽訂建造合約，本次建造之船舶採用TIER III主機，符合MARPOL公約之船用柴油引擎第三期氮氧化物排放標準，其餘船舶設計亦符合聯合國國際海事組織、船級社等最新規範，預計將於2021年11月中旬以前竣工交付。

台航公司表示，將持續與名村造船所及佐世保重工業建立長期信賴及緊密合作的夥伴關係，希望這份情誼能長久持續，台航公司亦非常榮幸能為台日之間的友好關係再盡一份心力。

包括本次簽訂船舶，台航公司於2021至2022年期間將有七艘新船交付營運，屆時該公司船隊不僅年輕化且更具競爭性，營運績效將有望大幅提升。

(工商 )