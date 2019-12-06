天主教仁慈醫院新闢小兒早期療育治療室，透過特殊遊戲及技巧，協助發展遲緩的孩子，能提升相關技能。（莊旻靜攝）

為了照顧有發展遲緩問題的孩子，天主教仁慈醫院在9樓新闢小兒早期療育治療室，透過特殊遊戲、活動分析技巧，提升孩子各項發展，6日院方也舉辦聖誕節的「點亮光明、點亮仁慈、點亮照護關懷之愛」活動，祝福早療治療室啟用。

天主教新竹教區主教李克勉6日主持點燈祈福儀式，由仁慈醫院院長張達人帶領員工共同參與，而仁慈醫院在湖口、新豐、竹北、新埔等地的長照據點長者，也帶來太鼓、活動表演，迎接耶誕節及新年。

院方指出，為了照顧有發展遲緩的孩子，並將低家長前往都市地區治療的負擔，院方特別在院內9樓開闢小兒早期療育治療室，透過活動、運動等各項設計，期望逐步提升孩子的發展與能力，近而能獨立從事日常活動，同時也提升新湖地區早療的醫療品質。

此外，仁慈醫院承辦長照據點，各據點也小有成果，新豐長照據點的太鼓班由老師陳曉涵指導平均年齡近80歲的長者，透過太鼓活化腦部與四肢，展現健康與自信；新埔及湖口長照據點則以音樂，改善長輩情緒及語言，進而延緩病情退化。

(中時 )