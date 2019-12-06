韓辦推韓競選小物組合 也有「米魯」！ 17:262019/12/06 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 名為「2020台灣向上」的組合。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜競選辦公室舉行記者會宣布推出韓國瑜競選小物組合。（趙雙傑攝） 特別強調衣服上的黑狗「米魯」是因為韓國瑜宣布參選總統以來，撲天蓋地的抹黑席捲而來，所以團隊開玩笑表示連「米魯」都變黑了。（趙雙傑攝） 國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室今日舉行記者會宣布推出韓國瑜競選小物組合，此次名為「2020台灣向上」的組合，包括帽子、T恤、圍巾和帆布袋，上面印有競選主視覺標誌UP，並有韓國瑜的家犬「米魯」為圖案設計的衣服，希望支持者訂購籌募競選經費。(圖文／趙雙傑) (中時 ) #競選 #韓國瑜 #組合 #競選辦公室 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 看穿民進黨操控妙天轉向 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 他們也跳船？韓家軍再添新戰將！ 08:532019/12/03 政治 【老吳保勢三招2】免動員韓粉仍滿場 吳上台支持者就尿急 10:222019/12/03 政治 高雄只要守住這些票 輔選人士：韓就會贏 10:252019/12/03 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 韓國瑜「蓋民調」後 吳崑玉：要拿出強項嗆蔡 05:492019/12/05 政治 逆轉勝戲碼再現？謝明輝：選戰主動權重回韓手上 08:062019/12/05 政治 募款不順缺糧草 韓陣營推競選小物限量5萬份 16:382019/12/06 政治 政治熱門新聞 炸韓6大核彈曝光 網：小心民調狂升 - 政治 小英有博士？6.6萬人網路民調 結果網友超驚訝！ - 政治 藍委抗議楊蕙如案受傷送醫 韓國瑜趕赴台大醫院探視 - 政治 黃捷氣死了！一個畫面揭發所有高雄議員 - 政治 藍不分區有救 李正皓：綠營出現比吳斯懷更討厭的人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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