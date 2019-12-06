韓國瑜競選辦公室舉行記者會宣布推出韓國瑜競選小物組合。（趙雙傑攝）

特別強調衣服上的黑狗「米魯」是因為韓國瑜宣布參選總統以來，撲天蓋地的抹黑席捲而來，所以團隊開玩笑表示連「米魯」都變黑了。（趙雙傑攝）

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室今日舉行記者會宣布推出韓國瑜競選小物組合，此次名為「2020台灣向上」的組合，包括帽子、T恤、圍巾和帆布袋，上面印有競選主視覺標誌UP，並有韓國瑜的家犬「米魯」為圖案設計的衣服，希望支持者訂購籌募競選經費。(圖文／趙雙傑)

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