台中市雙十公車明年上路，將是全國最優惠，達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等4大效益。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕6日在市議會宣布，「雙十公車明年上路！」民眾刷卡搭公車不只10公里內免費，超過10公里車資，由原本最多收取60元降到僅10元，長程公車10元就可「坐好坐滿！」（盧金足攝）

全國最優惠公車在台中！為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，促進觀光便利性，提升在地經濟消費，交通局力推「雙十公車」政策，市長盧秀燕6日在市議會宣布，「雙十公車明年上路！」民眾刷卡搭公車不只10公里內免費，超過10公里的車資，由原本最多收取60元降到僅10元，即長程公車10元就可「坐好坐滿！」，將是全國最優惠，達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等4大效益。

市議會今日進行市政總質詢，市議員陳政顯、張玉嬿、謝志忠關心市府推動「雙十公車」的相關政策規畫。張玉嬿、謝志忠對台中市刷卡免費公車優惠8年半，經費不斷上升，市庫共花費197.9億元，明年比今年又多5億元，財政負擔沈重，免費公車的好康不能再一視同仁，要求應僅限台中市民免費，其他縣市及外國人則應付費搭公車。

「全國首創最優惠公車政策！」盧秀燕表示，雙十公車政策是她的政見，也是明年最重大的交通政策，過去台中市推動「公車8公里免費」或目前的「公車10公里免費」，對於短程搭乘或市區民眾有利，但對於長程通學、通勤，或居住在偏遠地區的民眾，超過10公里仍須收費。

市府盤點預算後，在不影響財政情況下，規畫實施「雙十公車吃到飽」，不僅維持目前民眾刷卡搭公車10公里免費，超過10公里車資上限最多僅收費10元，將是全國最優惠公車政策，預計明年上路。

盧秀燕說，10公里免費公車政策今年編列23億元，明年編列28億元加碼推動「雙十公車」政策，增加5億元就可提升更多人搭乘公共運輸的意願，達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等4大效益。

張玉嬿、謝志忠也建議「雙十公車」政策優惠對象僅限台中市民，對於外縣市民眾建議改用觀光套票方式。對此，盧秀燕表示，目前先不排除外地民眾也享用此優惠政策，盼藉此吸引更多人到台中觀光，讓旅客更樂於停留在台中旅遊消費，提升經濟。

交通局也指出，為推廣大眾運輸，目前全台各縣市多有推出乘車優惠措施，尚無因不同國籍或身分乘客而有設限，基於鼓勵民眾使用大眾運輸、培養2020年底台中捷運綠線啟用的搭乘族群、促進城市發展及提升經濟成長等目標，市府將持續滾動式檢討免費公車政策，並規畫相關套票機制，促進運量增長及相關經費有效運用，提升大眾運輸系統使用率。

(中時 )