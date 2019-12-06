農委會副主委黃金城（右）及環保署副署長沈志修，展示防治蟻群餌劑。（廖志晃攝）

疣胸琉璃蟻數量大增，侵擾農園甚至入侵住家，農委會副主委黃金城、環保署副署長沈志修和彰化師大生物系教授林宗岐，6日呼籲農民和民眾加強田間管理，注重居家環境清理，並且使用餌劑防治琉璃蟻，大家一起來，才能增加防治效果。

黃金城表示，疣胸琉璃蟻不會直接危害農作物，因此，農業上未針對該蟻核准使用農藥，但琉璃蟻常與介殼蟲或蚜蟲共生，因此農園環境管理很重要，如果落實清園及病蟲害防治，就可降低蟻群數量；蟻群大量發生導致干擾農事操作時，可使用液態餌劑誘殺，必要時使用肥皂水、皂素等資材噴灑植株上的蟻群，降低族群密度。

沈志修表示，請民眾加強居家環境清理，移除竹竿、水管等蟻群藉以攀爬侵入住家的物品，必要時可使用環保署核准的環境用藥進行防治，蟻類防治方式可至環境用藥安全使用宣導網查詢，或洽詢環保署毒物及化學物質局。

林宗岐說，疣胸琉璃蟻是台灣本土性蟻類，蟻巢屬多蟻后型，分布在海拔500至600公尺以下的竹林、雜木林、荒廢地及農園等。民眾可自製液態餌劑誘殺（3％硼酸混合10-20％蔗糖水），讓工蟻將含毒誘餌搬回巢內，餵食蟻后和其他螞蟻，滅除巢內螞蟻。肥皂水、皂素和噴霧型的一般環境用藥則是觸殺效果，用來快速除去在巢外造成騷擾的蟻群。

黃金城表示，政府將投入4500萬元防治疣胸琉璃蟻，並成立防治餌劑與餌站的共同供應契約，農委會採購餌劑與餌站提供受害區域的鄉鎮區公所及農會，並指導民眾使用。

(中時 )